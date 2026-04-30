Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει»

Ο CR7 τόνισε πως πρέπει να απολαμβάνει κάθε παιχνίδι, καθώς η στιγμή που θα σταματήσει το ποδόσφαιρο δεν είναι μακριά. 

Στα 41 του χρόνια πλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 970 γκολ, σκοράροντας στη νίκη (2-0) τη Αλ Νασρ επί της Αλ Αχλί. Με αυτό, συμπλήρωσε 25 γκολ αυτή τη σεζόν για την Αλ Νασρ, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας μίλησε στο Canal Goat, κάνοντας μεταξύ άλλων, αναδρομή στη λαμπρή καριέρα του:

«Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει. Ας απολαύσουμε κάθε παιχνίδι. Η καριέρα μου ήταν λαμπρή και θέλω να συνεχιστεί. Συνεχίζω να την απολαμβάνω, συνεχίζω να σκοράρω γκολ.

Πάνω απ' όλα, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Και ανυπομονούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα.

Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και για την επόμενη. Απολαμβάνω κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, ακόμα και τώρα που πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός».

