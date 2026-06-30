· Παναθηναϊκός

Ο Χουάνκαρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο – Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο Χουάνκαρ.

Ο Χουάνκαρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο – Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
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Τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Χουάνκαρ, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να ανακοινώνει μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών.

Ο έμπειρος αμυντικός ολοκληρώνει την ποδοσφαιρική του διαδρομή έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο για περισσότερα από 15 χρόνια. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Μπράγκα, Σαραγόσα και Μάλαγα, καταγράφοντας σημαντική παρουσία στο ισπανικό και πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

https://www.instagram.com/reel/DaLPxtOK89t/

Στο ελληνικό κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστός το καλοκαίρι του 2020, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Με τη φανέλα του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε σε 129 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τρία γκολ και 15 ασίστ, ενώ κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας το 2022 και το 2024.

Η ανάρτησα του Παναθηναϊκού:

«Ένας αληθινός επαγγελματίας και αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα Χουάνκαρ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής σου.

Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος».

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