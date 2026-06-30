«Στο στόχαστρο της Λεγανές ο Τεχέρο»

Μπορεί ο Τεχέρο να μην εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, ωστόσο πραγματοποίησε μία γεμάτη αγωνιστική χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Η Λεγανές βλέπει στον 29χρονος ακραίος αμυντικός μία αξιόπιστη λύση για τη νέα σεζόν, ενώ δεν αποκλείεται ο έμπειρος αμυντικός να επιστρέψει στην πατρίδα του, εφόσον προχωρήσουν οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες, όπως αναφέρει η «AS».

Τη φετινή σεζόν ο Τεχέρο είχε 37 συμμετοχές, μοιράζοντας δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.