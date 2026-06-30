Το «αντίο» του Ντε Φράι στην Ίντερ - Ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό στόπερ να στέλνει το δικό του μήνυμα στα social media, αποχαιρετώντας τους φίλους της Ίντερ.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι, λέγοντας πως θέλει να τεστάρει τον εαυτό του σε κάτι νέο και να κυνηγήσει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

https://www.instagram.com/p/DaNc4PLjIxs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το μήνυμα του Στέφαν Ντε Φράι:

«Ήταν τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα και προνόμιο να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας. Πάντα έδινα τα πάντα στο γήπεδο, είτε ήμουν εκ των βασικών, είτε είχα λιγότερο χρόνο συμμετοχής.

Η αγάπη για μια ομάδα δεν μετριέται με τα λεπτά, αλλά από την αφοσίωση και τον σεβασμό που επιδεικνύεις κάθε μέρα. Τώρα θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου σε κάτι νέο, να κυνηγήσω νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Θα έχω για πάντα στην καρδιά μου αυτή την ομάδα, αυτή την πόλη και φυσικά κάθε ανάμνηση που έχουμε μαζί. Ευχαριστώ όλους εσάς που στα καλά γιορτάζατε μαζί μας και στα άσχημα μας κάνατε να μη νιώσουμε ποτέ μόνοι».