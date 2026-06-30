NBA: Επιστρέφει στους Ράπτορς ο Λέοναρντ!

Μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές του καλοκαιριού στο NBA είναι πλέον γεγονός, καθώς ο Καουάι Λέοναρντ αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς.

Ο 35χρονος σμολ φόργουορντ είχε οδηγήσει τους Καναδούς στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους το 2019, πριν μετακομίσει στους Κλίπερς με στόχο να δημιουργήσει, μαζί με τον Πολ Τζορτζ, μια νέα ομάδα-πρωταγωνίστρια στο NBA.

Τη Δευτέρα (29/06) έγινε γνωστό πως ο έμπειρος άσος αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Κλίπερς, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να επιστρέψει στο Τορόντο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Κλίπερς συμφώνησαν να παραχωρήσουν τον Λέοναρντ στους Ράπτορς, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τους Μπράντον Ίνγκραμ και Γκρέιντι Ντικ, καθώς και επιλογές σε μελλοντικά draft.