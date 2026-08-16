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Πενράις: Ντεμπούτο με γκολ και ασίστ στη νίκη της Ρέιντζερς (Video)

Ο Τζέιμς Πενράις πραγματοποίησε ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρέιντζερς, καθώς είχε μία ασίστ και ένα γκολ, συμβάλλοντας στη νίκη με 5-1 επί της Σεντ Μίρεν.

Πενράις: Ντεμπούτο με γκολ και ασίστ στη νίκη της Ρέιντζερς (Video)
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Ιδανικότερο ξεκίνημα στη Ρέιντζερς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Τζέιμς Πενράις. Ο 27χρονος μπακ, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΑΕΚ στη σκωτσέζικη ομάδα, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρέιντζερς απέναντι στη Σεντ Μίρεν και φρόντισε να αφήσει άμεσα το στίγμα του.

Στο 52ο λεπτό, ο Πενράις δημιούργησε το τρίτο γκολ της ομάδας του, προσφέροντας την ασίστ στον Γκασαμά για το 3-1. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 54', ο Άγγλος αμυντικός πέρασε από δημιουργός σε εκτελεστής, καθώς βρήκε δίχτυα για το 4-1 της Ρέιντζερς.

Έτσι, ο Πενράις ολοκλήρωσε ένα ονειρικό ντεμπούτο, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της σκωτσέζικης ομάδας.

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