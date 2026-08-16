Η Μπαρτσελόνα πυροδότησε τη «βόμβα» Ρόδρι

Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Ρόδρι ετοιμάζεται να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ισπανός χαφ επιστρέφει στη La Liga, όπου στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες της Βιγιαρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, πριν μετακομίσει το 2019 στη Μάντσεστερ Σίτι. Στην Αγγλία εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Το συνολικό πακέτο της συμφωνίας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να κινείται στην περιοχή των 70-80 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Ο Ρόδρι είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ισπανία και πλέον απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.