· Μάντσεστερ Σίτι · Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα πυροδότησε τη «βόμβα» Ρόδρι

Ο Ρόδρι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι και να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τη συμφωνία των δύο ομάδων.

Η Μπαρτσελόνα πυροδότησε τη «βόμβα» Ρόδρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Ρόδρι ετοιμάζεται να αφήσει τη Μάντσεστερ Σίτι για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ισπανός χαφ επιστρέφει στη La Liga, όπου στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες της Βιγιαρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, πριν μετακομίσει το 2019 στη Μάντσεστερ Σίτι. Στην Αγγλία εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Το συνολικό πακέτο της συμφωνίας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να κινείται στην περιοχή των 70-80 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Ο Ρόδρι είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ισπανία και πλέον απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Συμφώνησε με Αϊντχόφεν για την απόκτηση του Τζόι Φέερμαν

23:19 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - Οι πρώτες δηλώσεις του

23:11 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανανέωσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους

22:53 ΣΠΟΡ

Μακριά από τον καλό της εαυτό και εκτός συνέχειας στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

22:50 SUPER LEAGUE

Κέρκεζ: «Ακόμη τρεις μεταγραφές χρειάζομαι, θα τα δώσουμε όλα, για να έχουμε μία καλή σεζόν»

22:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπαρτσελόνα πυροδότησε τη «βόμβα» Ρόδρι

22:18 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη και ο Ι Τζέι Λιντέλ

22:16 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ήττα με 2-0 από τον Αλιασίμ και αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open

22:05 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τη Δευτέρα έρχεται στην Αθήνα ο Τικνιζιάν

21:55 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αποχωρεί ο Γερεμέγεφ - Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του μετά την προπόνηση

21:46 ΣΠΟΡ

Το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του: Η απονομή στον Απόστολο Χρήστου (Video)

21:38 SUPER LEAGUE

Η Καμπούρ εξετάζει την απόκτηση του Βιλένα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τους Ολλανδούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας