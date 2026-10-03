Εθνική Ελλάδας: Μια ξεχωριστή υποδοχή από τους μικρούς φίλους της «γαλανόλευκης» (video)

Μια όμορφη στιγμή περίμενε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας μετά το τέλος της προπόνησης στην Τούμπα, καθώς πολλά μικρά παιδιά είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο για να δουν από κοντά τους διεθνείς.

Οι νεαροί φίλαθλοι περίμεναν υπομονετικά την ολοκλήρωση της προπόνησης και μάλιστα έδωσαν το δικό τους σύνθημα, φωνάζοντας «πότε θα 'ρθει η Εθνική;».

Μόλις οι παίκτες της «γαλανόλευκης» έκαναν την εμφάνισή τους, αποθεώθηκαν από τα παιδιά και σταμάτησαν για να φωτογραφηθούν μαζί τους και να υπογράψουν αυτόγραφα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή στιγμή έξω από την Τούμπα.