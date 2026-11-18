Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του διαδρομής έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Χρήστος Τζόλης, ανατρέχοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2021, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ, στην οποία μίλησε για τη φιλοσοφία που ακολουθεί εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν ως ποδοσφαιριστή, αλλά και τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του.

Ανάμεσα στα θέματα που ξεχώρισαν ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου με τον Δικέφαλο το 2021. Ένας τίτλος που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του, συνοδεύτηκε, ωστόσο, από μια προσωπική απογοήτευση που ο ίδιος δεν έχει ξεχάσει.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος μίλησε για:

Το τι χρειάζεται κάποιος για να είναι νικητής: «Είναι θέμα νοοτροπίας. Ακόμη και πριν από το παιχνίδι, πρέπει να μπαίνεις με τη σκέψη ότι θα κερδίσεις, ακόμη κι αν η εμφάνισή σου δεν είναι τόσο καλή. Να αισθάνεσαι ότι μπορείς πάντα να βρεις μια λύση και να πάρεις τους τρεις βαθμούς, γιατί αυτό είναι που μετράει. Αν έχεις το σωστό πλάνο και την ποιότητα που διαθέτουμε εμείς, γίνεται ακόμη πιο εύκολο να κερδίσεις. Αλλά ακόμη κι όταν δυσκολεύεσαι, πρέπει να έχεις αυτή τη νοοτροπία και όλοι, ακόμη και το προπονητικό επιτελείο, να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση και να κάνουν τα πάντα για τη νίκη».

Το αν θέλει να κερδίζει και εκτός ποδοσφαίρου: «Ναι, αν ρωτήσετε τους φίλους μου, θα σας πουν ότι θέλω πάντα να κερδίζω στα πάντα. Μου αρέσει να κερδίζω, δεν μου αρέσει να χάνω. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, ακόμη κι ένα κουίζ με τους φίλους μου. Είμαι έτσι από παιδί. Φυσικά, μεγαλώνοντας έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα την ήττα. Πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία και πάντα κάτι θετικό, ώστε να επιστρέφεις στον σωστό δρόμο».

Το αν η νοοτροπία νικητή καλλιεργείται ή είναι έμφυτη: «Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές την αποκτούν νωρίς, γιατί για να γίνεις επαγγελματίας πρέπει να έχεις πολύ υψηλές απαιτήσεις και να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου. Πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου περισσότερο από τα άλλα παιδιά, να προσπαθείς να είσαι καλύτερος σε κάθε άσκηση, κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση. Όταν ήμουν παιδί, ήμουν πάντα έτσι. Νομίζω ότι συνεχίζω να το προσπαθώ, αλλά με πιο φυσιολογικό τρόπο. Μεγαλώνοντας έπαιζα σε μια καλή ομάδα, πιθανότατα στην καλύτερη ακαδημία της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις ήταν υψηλές και είχα αυτή τη νοοτροπία από μικρός».

Τον μεγαλύτερο αδελφό του και την επιρροή της οικογένειάς του: «Έχω έναν μεγαλύτερο αδελφό που με βοήθησε πολύ σε αυτό. Ήταν πολλές φορές αυστηρός μαζί μου όταν μεγαλώναμε! Είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος και πάντα μου έκανε κριτική, πλέον όχι τόσο! Όμως αυτό λειτούργησε. Μπορείς να πεις ότι με βοήθησε να φτάσω εδώ, γιατί το παζλ αρχίζει να συμπληρώνεται όταν ο καθένας προσφέρει το δικό του κομμάτι. Εκείνος έκανε το δικό του και μπορώ να πω ότι έκανα κι εγώ το δικό μου, επειδή προσπαθούσα να τον ακούω και να λαμβάνω υπόψη όσα έλεγε. Μπορεί κάποιες φορές να θύμωνα, αλλά τον άκουγα. Και ο πατέρας μου μού έλεγε πάντα πότε μπορούσα να τα πάω καλύτερα. Είναι καλό να ακούς τους ανθρώπους που θέλουν να πετύχεις. Ο αδελφός μου εργάζεται πλέον ως σκάουτ στο ποδόσφαιρο ακαδημιών στην Ελλάδα. Του αρέσει να παρακολουθεί και να αναλύει ποδόσφαιρο. Ελπίζω να έρθει σύντομα να με δει στο Emirates».