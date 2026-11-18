Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να φορά για πολλά ακόμη χρόνια ο Αρντά Γκιουλέρ, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της στον 21χρονο Τούρκο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικά πρότζεκτ της για το μέλλον.

Ο Γκιουλέρ μετακόμισε στη Μαδρίτη τον Ιούλιο του 2023, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έκτοτε έχει καταγράψει 126 συμμετοχές, κατακτώντας πέντε τρόπαια: το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το UEFA Super Cup, τη La Liga και το ισπανικό Super Cup.

Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Τουρκίας, με την οποία έχει αγωνιστεί 38 φορές, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου ανερχόμενου παίκτη του Champions League για τη σεζόν 2025-26.

Με τη νέα συμφωνία, η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφαλίζει την παραμονή του Γκιουλέρ μέχρι το 2032, επενδύοντας στη συνέχεια της κοινής τους πορείας.