Το δικό του μήνυμα με αποδέκτες όσους στέκονται στην αρνητική πλευρά των πραγμάτων έστειλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια της Μπαρτσελόνα (76-74) στο «T-Center» και της Βίρτους Μπολόνια (84-79) στην Ιταλία.

Με αφορμή την κατάσταση αυτή, ο Γάλλος γκαρντ δημοσίευσε ένα story, στο οποίο στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα λάθη, υπογραμμίζοντας πως οι αρνητικές στιγμές μένουν περισσότερο στη μνήμη σε σχέση με τις θετικές.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όταν κάνεις το σωστό ο κόσμος δεν θυμάται. Όταν κάνεις λάθος κανένας δεν ξεχνάει. Απλά ένας μαραθώνιος».