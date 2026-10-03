Μπρούνο Φερνάντες για Κριστιάνο: «Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της χώρας»

Την απόλυτη στήριξή του στον Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε ο αρχηγός - εν τη απουσία του 41χρονου σουπερσταρ - της Εθνικής Πορτογαλίας, Μπρούνο Φερνάντες τονίζοντας πως ο CR7 θα είναι για πάντα το μεγαλύτερο σύμβολο της Εθνικής ομάδας.

Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε πως μίλησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και του μετέφερε πως η θέση του στην ιστορία της εθνικής ομάδας και της χώρας παραμένει ξεχωριστή.

«Μίλησα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και του είπα ότι είναι και θα παραμείνει πάντα το μεγαλύτερο σύμβολο της Εθνικής μας ομάδας και της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φερνάντες.

Ξεκαθάρισε επίσης πως τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα πρέπει να λύνονται εντός της ομάδας προκειμένου να έχουν θετική κατάληξη για όλους, ενώ ξεκαθάρισε πως η Εθνική Πορτογαλίας παραμένει ενωμένη και όχι διχασμένη.