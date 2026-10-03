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Ισπανία - Τσεχία: Με γκολ - ποιημά του Γιαμάλ άνοιξε το σκορ - Βίντεο

Δείτε το φοβερό γκολ του Λαμίν Γιαμάλ 

Ισπανία - Τσεχία: Με γκολ - ποιημά του Γιαμάλ άνοιξε το σκορ - Βίντεο
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Ακόμα ένα παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας, ακόμα ένα γκολ για τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός σουπερσταρ της Μπαρτσελόνα είναι σεληνιασμένος και βρήκε δίχτυα για 4η φορά σε αυτό το Nations League και 3ο διαδοχικό ματς, αφού είχε φιλοδωρήσει προηγουμένως τόσο την Αγγλία, όσο και την Κροατία, δύο φορές μάλιστα.

Ο Γιαμάλ με το σήμα κατατεθέν γκολ του πήρε την μπάλα από τα δεξία στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έκλεισε προς τα μέσα και με ένα «γλυκό αριστερό», έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στο απέναντι παραθυράκι του ανήμπορου να αντιδράσει Κίνσκι.

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