Μάσιμο Ζανέτι: «Θέλουμε να γίνουμε franchise στην EuroLeague, έχουμε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο»

Ο ισχυρός άνδρας της Βίρτους Μπολόνια, Μάσιμο Ζανέτι, στάθηκε στη συνεργασία με την EuroLeague, σημειώνοντας πως το υπάρχον συμβόλαιο της ομάδας έχει ακόμη δύο χρόνια διάρκεια.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι η Βίρτους να αποτελέσει franchise της EuroLeague, δείχνοντας τις προθέσεις του για τη μακροπρόθεσμη παρουσία της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αποσπασμα από τα όσα δήλωσε στο «Il Resto del Carlino»:

Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε από την ομάδα.

«Μου αρέσει. Είναι πιο νεανική, πιο αντιδραστική. Είναι διασκεδαστικό να τη βλέπεις. Νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει αρκετές χαρές».

Η ομάδα άλλαξε, όπως και το μπάτζετ…

«Σταματήστε. Έχω κουραστεί λίγο να διαβάζω ότι το μπάτζετ μειώθηκε. Το αναδιαμορφώσαμε. Με έμφαση στους νεαρούς παίκτες».

Το ζήτημα της EuroLeague παραμένει.

«Γιατί;»

Δεν εκκρεμεί η ανανέωση;

«Υπάρχουν ακόμη δύο χρόνια στο υπάρχον συμβόλαιο. Θα δείτε».

Για το NBA Europe;

«Προς το παρόν, είναι μόνο λόγια. Αν το NBA αγόραζε τη EuroLeague, τότε θα είχε νόημα. Διαφορετικά, δεν νομίζω».

Η Βίρτους και η EuroLeague.

«Υπάρχουν ακόμη δύο χρόνια στο συμβόλαιο».

Και το franchise;

«Είμαστε μέσα και σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θέλουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε. Η Βίρτους δεν μπορεί να είναι χωρίς τη EuroLeague. Και η EuroLeague δεν μπορεί να είναι χωρίς τη Βίρτους. Είμαστε ο πιο εμβληματικός σύλλογος στην Ιταλία».