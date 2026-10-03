Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρωτοφανές ξέσπασμα της συζύγου του απέναντι στον Ζόρζε Ζέσους

Σε πρωτοφανές ξέσπασμα μέσω Instagram προχώρησε η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα 

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρωτοφανές ξέσπασμα της συζύγου του απέναντι στον Ζόρζε Ζέσους
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Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας, μετά την παρέμβαση της Τζορτζίνα Ροντρίγκες στα social media.

Η σύντροφος του Πορτογάλου σούπερ σταρ πήρε δημόσια θέση υπέρ του, στρέφοντας τα βέλη της προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε ανακοινώσει πως αποχωρεί από το καμπ της Πορτογαλίας, υποστηρίζοντας ότι θα εξηγήσει σε μεταγενέστερο χρόνο τους λόγους της απόφασής του.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες λοιπόν σε Instagram Story έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τον Ζόρζε Ζεσούς, χρησιμοποιώντας το επώνυμό του και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να φέρει το όνομα του Χριστού (Ιησούς)».

Η ανάρτηση παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα στα social media και στη συνέχεια διαγράφηκε.

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