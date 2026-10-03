Nations League: Έκανε το καθήκον της η Ισπανία απέναντι στην Τσεχία - Τα αποτελέσματα

Η Ισπανία επικράτησε με 3-1 της Τσεχίας και έκανε το 3/3 στο Nations League. Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ, ο Ρόδρι διπλασίασε τα τέρματα της «Ρόχα» και, παρά την αντίδραση των Τσέχων στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μερίνο διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 89'.

Νωρίτερα, η Αγγλία διέλυσε με 7-0 την Κροατία, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση από το πρώτο λεπτό. Κέιν και Σάκα πέτυχαν από δύο γκολ, ο Μπέλιγχαμ είχε δύο ασίστ και τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν απόλυτα, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη.

Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 της Σλοβενίας, ανατρέποντας το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων. Ο Γιάνζα με αυτογκόλ έφερε το ματς στα ίσα στο 10’, ενώ ο Εντόι στο 38’ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

3ος όμιλος: Κροατία - Αγγλία 0-7

3ος όμιλος: Ισπανία - Τσεχία 3-1

LEAGUE B

1ος όμιλος: Σκόπια - Σκωτία 0-2

1ος όμιλος: Ελβετία - Σλοβενία 2-1

LEAGUE C