Nations League: Έκανε το καθήκον της η Ισπανία απέναντι στην Τσεχία - Τα αποτελέσματα

Η Ισπανία επικράτησε 3-1 της Τσεχίας και η Αγγλία διέλυσε 7-0 την Κροατία. Τα αποτελέσματα της ημέρας για το Nations League.

Nations League: Έκανε το καθήκον της η Ισπανία απέναντι στην Τσεχία - Τα αποτελέσματα
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Η Ισπανία επικράτησε με 3-1 της Τσεχίας και έκανε το 3/3 στο Nations League. Ο Γιαμάλ άνοιξε το σκορ, ο Ρόδρι διπλασίασε τα τέρματα της «Ρόχα» και, παρά την αντίδραση των Τσέχων στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μερίνο διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 89'.

Νωρίτερα, η Αγγλία διέλυσε με 7-0 την Κροατία, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση από το πρώτο λεπτό. Κέιν και Σάκα πέτυχαν από δύο γκολ, ο Μπέλιγχαμ είχε δύο ασίστ και τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν απόλυτα, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη.

Η Ελβετία επικράτησε με 2-1 της Σλοβενίας, ανατρέποντας το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων. Ο Γιάνζα με αυτογκόλ έφερε το ματς στα ίσα στο 10’, ενώ ο Εντόι στο 38’ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

  • 3ος όμιλος: Κροατία - Αγγλία 0-7
  • 3ος όμιλος: Ισπανία - Τσεχία 3-1

LEAGUE B

  • 1ος όμιλος: Σκόπια - Σκωτία 0-2
  • 1ος όμιλος: Ελβετία - Σλοβενία 2-1

LEAGUE C

  • 1ος όμιλος: Φινλανδία - Αλβανία 2-1
  • 1ος όμιλος: Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο 4-0
  • 4ος όμιλος: Εσθονία - Λουξεμβούργο 1-0
  • 4ος όμιλος: Ισλανδία - Βουλγαρία 3-0
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