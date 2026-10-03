Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Το... ταπεινό δώρο που έκανε στον εαυτό του για τα 45α γενέθλιά του

Τα 45 του χρόνια έκλεισε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και αποφάσισε να τα γιορτάσει κάνοντας έναν ιδιαίτερο και πανάκριβο δώρο στον εαυτό του.

Και επειδή μια φορά γίνεσαι 45, ο παλαίμαχος Σουηδός φορ δεν έκανε κράτει και χάρισε στον εαυτό του μια μαύρη Φεράρι, προσθέτοντας ακόμα ένα... ταπεινό αυτοκίνητο στο γκαράζ του.

Ο Ιμπραΐμοβιτς μοιράστηκε με τους followers του φωτογραφίες του αυτοκινήτου, δίνοντάς τους μια μικρή γεύση από το νέο του «διαστημικό» παιχνίδι.

Mάλιστα ευχήθηκε στον εαυτό του με τον πιο... Ζλάταν τρόπο αφού στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά στον Ζλάταν»