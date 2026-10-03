Μόλντε - ΠΑΟΚ 27-24: Έμεινε ζωντανός για την πρόκριση ο «Δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 27-24 από τη Μόλντε στη Νορβηγία, όμως παρέμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στον επόμενο γύρο του EHF European League Γυναικών.

Ο «Δικέφαλος» πραγματοποίησε ανταγωνιστική εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου και πλέον καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των τριών τερμάτων στη ρεβάνς της Κοζάνης, που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου στις 18:00.

Η Μόλντε ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε 3-1, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα. Με τις Τσάκαλου, Μιλόγεβιτς και Κερλίδη να δίνουν λύσεις, οι «ασπρόμαυρες» ανέτρεψαν την κατάσταση και προηγήθηκαν 6-4. Οι γηπεδούχες ισοφάρισαν σε 6-6 και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Μόλντε μπροστά στο 12-11.

Στο δεύτερο μέρος, οι Νορβηγίδες ξέφυγαν μέχρι το 19-15, όμως ο ΠΑΟΚ έμεινε κοντά στο σκορ και μείωσε σε 19-17. Η Μόλντε ανέβασε ξανά τη διαφορά, φτάνοντας στο 27-23, με την Ανδρίτσου να διαμορφώνει στο τελευταίο λεπτό το τελικό 27-24.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-5, 4-6, 8-8, 10-10, 12-11 (ημχ.), 13-12, 16-14, 19-15, 22-17, 25-22, 27-24.

ΜΟΛΝΤΕ ΕΛΙΤ (Χάμαρ): Σκόγκστραντ, Νίπαν 8, Καμπούρτσε 2, Πέτερσον 4, Ομπάιντλι Σ., Λέβγκρεν, Έιρικσον, Τβέιτεν 4, Στράιμ, Ντάλεν 4, Έλνες, Ομπάιντλι Αν., Λέσεθ 1, Ρέχνε 2, Σίμονσεν 2, Έλινγκσετερ.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 2, Μούρνου, Σεβδίλη 6, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 7, Τσάκαλου 7, Τροχίδου, Γκρμπάσεβιτς, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 2, Ντε Αλμέιδα.