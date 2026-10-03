Nations League: Με 9 αλλαγές παρατάσσει την Ισπανία ο Ντε λα Φουέντε απέναντι στην Τσεχία

Με πολλά νέα πρόσωπα στην 11αδα η Ισπανία απέναντι στην Τσεχία

Nations League: Με 9 αλλαγές παρατάσσει την Ισπανία ο Ντε λα Φουέντε απέναντι στην Τσεχία
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Σε εκτεταμένο rotation προχώρησε ο Λουίς ντε λα Φουέντε για την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τσεχία στο Nations League, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε εννέα αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Από την ενδεκάδα του προηγούμενου αγώνα διατηρήθηκαν μόνο οι Λαμίν Γιαμάλ και Μπαένα, με τον Ντε λα Φουέντε να επιλέγει ένα αρκετά διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε ρόλους.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε στην επίθεση, καθώς ο Ρομπέρτο πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης, σε έναν ρόλο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά.

Στο δεξί άκρο της άμυνας ξεκινά ο Φρεσνέδα, ενώ στην ενδεκάδα επιστρέφουν αρκετά σημαντικά στελέχη της «Ρόχα». Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Ρόδρι και Λαπόρτ, οι οποίοι επανέρχονται στο βασικό σχήμα.

Στο κέντρο της άμυνας ο Ντε λα Φουέντε επέλεξε τον Λε Νορμάν, ενώ ο Φραν Γκαρθία καλύπτει το αριστερό άκρο. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Νταβίντ Ράγια.

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