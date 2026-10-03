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Έκανε το «μπαμ» με Όλινικ η Ρόμα

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησαν οι Ρωμαίοι, με τον άλλοτε NBAer.

Έκανε το «μπαμ» με Όλινικ η Ρόμα
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Μια μεταγραφή με έντονο άρωμα NBA ολοκλήρωσε η Ρόμα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλι Όλινικ.

Ο 35χρονος Καναδός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Όλινικ κουβαλά μαζί του 13 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας καταγράψει συνολικά 899 συμμετοχές στο NBA. Στην πορεία του πέρασε από οκτώ διαφορετικές ομάδες, αγωνιζόμενος κατά σειρά στους Μπόστον Σέλτικς, Μαϊάμι Χιτ, Χιούστον Ρόκετς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Γιούτα Τζαζ, Τορόντο Ράπτορς, Νιου Όρλεανς Πέλικανς και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος ψηλός φόρεσε τη φανέλα των Σπερς σε 51 παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα είχε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, έχοντας κυρίως συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Πλέον, ο Όλινικ αφήνει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, με την BC Roma να προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

https://www.instagram.com/p/DeCJ9MzoI8L/
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