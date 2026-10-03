Nations League: Ξανά βασικός ο Φρόιλερ για την Ελβετία απέναντι στην Σλοβενία

Σταθερά στις επιλογές της εθνικής Ελβετίας βρίσκεται ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον μέσο του Ολυμπιακού να παίρνει θέση στην αρχική ενδεκάδα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Ο 34χρονος χαφ ξεκινά βασικός και στην αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβενία για την 3η αγωνιστική του Nations League, έχοντας προηγουμένως αφήσει θετικές εντυπώσεις στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Φρόιλερ αγωνίστηκε από την αρχή τόσο στη νίκη με 3-0 απέναντι στα Σκόπια όσο και στο νέο 3-0 απέναντι στη Σκωτία. Μάλιστα, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια είχε βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Απέναντι στη Σλοβενία, ο μέσος του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί στον άξονα, έχοντας στο πλευρό του τον Γιασάρι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελβετίας να του δείχνει για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη του.