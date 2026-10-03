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Πανσερραϊκός: «Απαράδεκτη φιλοξενία, τους περιμένουμε στις Σέρρες!»

«Σκληρή» ανακοίνωση από τους Σερραίους μετά το τέλος του αγώνα.

Πανσερραϊκός: «Απαράδεκτη φιλοξενία, τους περιμένουμε στις Σέρρες!»
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Το 1-1 στην Κομοτηνή δεν άφησε ικανοποιημένους τους ανθρώπους του Πανσερραϊκού, με τους Σερραίους να εκφράζουν έντονα παράπονα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Πανθρακικό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, πάντως, το ενδιαφέρον στράφηκε και στα όσα υποστήριξαν οι άνθρωποι της ομάδας των Σερρών σχετικά με την αντιμετώπιση που είχαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο γήπεδο του Πανθρακικού.

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός μετά από την επί σειρά ετών παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο δεν περίμενε να αντιμετωπίσει μια τέτοια απαράδεκτη φιλοξενία στο γήπεδο του Πανθρακικού, από όλες τις πλευρές, Ομάδα - Αστυνομία - Παρατηρητές, με την χείριστη αντιμετώπιση ιδιαίτερα προς τον Πρόεδρο της και Αντιπρόεδρο της διοργανώτριας Τάσο Καζία και τον υιό του.

Καλώς ήρθαμε στην Super League 2 λοιπόν!

Τους ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και τους περιμένουμε να τους υποδεχθούμε στις Σέρρες, όπως μας αρμόζει...».

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