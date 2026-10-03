Εθνική Ελλάδας: Δεν είναι μόνο το ταλέντο, βρήκε ξανά το «μέταλλο» και την πίστη της

Η Εθνική Ελλάδας έχει αλλάξει νοοτροπία και εκπληκτική πορεία της στη League A του Nations League είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει πλέον τους μεγάλους αντιπάλους μόνο με σεβασμό, αλλά με την πεποίθηση ότι μπορεί να τους κερδίσει.

Αυτή να είναι ίσως και η σημαντικότερη αλλαγή που έχει συντελεστεί στην Εθνική τα τελευταία χρόνια και την έχει κάνει να επιστρέψει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Εθνική Ελλάδας δεν φοβάται πλέον τους μεγάλους

Το 1-0 απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ ήταν μια μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδας. Όχι μόνο επειδή ήρθε απέναντι σε μία από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης, αλλά κυρίως επειδή η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να αντέξει την πίεση και να επιβάλει το δικό της σχέδιο.

Για πολλά χρόνια, τα παιχνίδια απέναντι στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες είχαν διαφορετική προσέγγιση. Η Ελλάδα έμπαινε στο γήπεδο έχοντας ως βασική προτεραιότητα να περιορίσει τον αντίπαλο, να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να ψάξει την ευκαιρία της.

Αυτό δεν έχει εξαφανιστεί. Έχει όμως προστεθεί κάτι πολύ σημαντικό. Η αυτοπεποίθηση. Η Εθνική πλέον γνωρίζει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία ή την Ολλανδία.

Ο Γιοβάνοβιτς έδωσε στην ομάδα πίστη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ομάδα που γνωρίζει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, αλλά ταυτόχρονα δείχνει να αποκτά και κάτι που δεν μετριέται εύκολα: προσωπικότητα.

Η νίκη στη Γερμανία δεν ήρθε επειδή η Ελλάδα περίμενε απλώς το λάθος του αντιπάλου. Ήρθε επειδή οι διεθνείς άντεξαν στις δύσκολες στιγμές, παρέμειναν συγκεντρωμένοι και πίστεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι μπορούν να πάρουν το αποτέλεσμα.

Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η Εθνική δεν χρειάζεται πλέον να πείσει τους ποδοσφαιριστές της ότι μπορούν να ανταγωνιστούν μια μεγάλη ομάδα. Η ίδια η ομάδα τούς έχει δώσει την απόδειξη.

Η νέα... γενιά δείχνει τον δρόμο

Η νέα γενιά της Εθνικής Ελλάδας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν αντιμετωπίζει τις μεγάλες βραδιές ως κάτι ξένο προς τον ίδιο. Παίζει με θάρρος, ζητά την μπάλα και δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Ανάλογη είναι και η εικόνα του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων.

Αναφορά πρέπει να γίνει και στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος παρά τον τραυματισμό του έδειξε για ποιο λόγο είναι βασικός με την Άρσεναλ. Η αυτοπεποίθησή του έχει επιστρέψει και αυτό μόνο καλό κάνει στη «γαλανόλευκη», η οποία διαθέτει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης.

Μαζί με τους πιο έμπειρους διεθνείς, δημιουργείται ένας συνδυασμός που μπορεί να αποτελέσει τη βάση της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Να μην γίνει παρένθεση η εκπληκτική αρχή

Φυσικά, μία νίκη δεν αρκεί για να αλλάξει οριστικά επίπεδο μια Εθνική ομάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται συνέχεια. Χρειάζεται σταθερότητα και νέες μεγάλες εμφανίσεις. Χρειάζεται να αποδείξει ότι το αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία, ακόμα και η ισοπαλία απέναντι στην Ολλανδία δεν ήταν μια ευχάριστη εξαίρεση, αλλά μέρος μιας μεγαλύτερης αλλαγής.

Εκεί βρίσκεται και η πραγματική πρόκληση για τον Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον την ευκαιρία να μετατρέψει μία μεγάλη νίκη σε νέα κανονικότητα. Από το «να μην χάσουμε» στο «μπορούμε να κερδίσουμε». Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη διαφορά.

Η Ελλάδα δεν μπαίνει πλέον απέναντι στους μεγάλους έχοντας ως πρώτο στόχο να αποφύγει την ήττα. Μπαίνει με την πίστη ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Η Γερμανία το έμαθε στο Άουγκσμπουργκ και οι «οράνιε» στην Τούμπα.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς το έμαθε για τον εαυτό της και όταν μια Εθνική ομάδα αποκτά αυτή την πίστη, τότε το επόμενο μεγάλο παιχνίδι δεν ξεκινά ποτέ από το μηδέν. Ξεκινά από την πεποίθηση ότι «ναι, μπορούμε».