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Ερυθρός Αστέρας: Εξετάζει την περίπτωση του Ρισόν Χολμς, του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκό

Στα «ραντάρ» του Ερυθρού Αστέρα ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χόλμς 

Ερυθρός Αστέρας: Εξετάζει την περίπτωση του Ρισόν Χολμς, του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκό
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Την αγορά για την απόκτηση σέντερ εξετάζει ο Ερυθρός Αστέρας και, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Arena Sport», στη λίστα των παικτών που έχουν εξεταστεί βρίσκεται και ο Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός ψηλός γνωρίζει καλά το επίπεδο της EuroLeague, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πλέον, το όνομά του φέρεται να έχει απασχολήσει και τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών, μετά τον τραυματισμό του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Η ανάγκη για προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση έχει γίνει πιο έντονη για την ομάδα του Βελιγραδίου, η οποία θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της μετά το ξεκίνημα της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη πανηγυρίσει την πρώτη τους νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 77-72 στην Belgrade Arena.

Παρά το ενδιαφέρον για τον Χολμς, το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη επιλογή του Ερυθρού Αστέρα.

Η σερβική ομάδα έχει στραμμένο το βλέμμα και στην αγορά του NBA, περιμένοντας τις τελικές αποφάσεις των ομάδων σχετικά με τα ρόστερ τους. Οι περικοπές που θα προκύψουν αναμένεται να δημιουργήσουν επιπλέον διαθέσιμες επιλογές για τη θέση του σέντερ και, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα θέλουν πρώτα να δουν πώς θα διαμορφωθεί η αγορά.

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