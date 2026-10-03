Πρόβλημα με Μότλεϊ στον Ερυθρό Αστέρα

Την πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας, επικρατώντας της Αναντολού Έφες στο Βελιγράδι με 77-72 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Ωστόσο, στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων» προέκυψε πρόβλημα με τον Τζόναθαν Μότλεϊ. Όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα, ο Αμερικανός σέντερ υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί για να καθοριστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Από την άλλη, Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέγιαν Νταβιντόβατς και Πάτρικ Μπάλντουιν ενσωματώθηκαν ξανά στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

Η ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα

«Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, το ιατρικό επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα διαπίστωσε ότι ο σέντερ της ομάδας, Τζόναθαν Μότλεϊ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές το βράδυ της Πέμπτης.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός απαιτεί αποχή από τις προπονήσεις και συνέχιση της θεραπείας. Το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση και την επιστροφή του Μότλεϊ στην αγωνιστική δράση.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα ενημερώσει έγκαιρα για την πορεία της αποθεραπείας του Αμερικανού σέντερ και την ημερομηνία επιστροφής του στα παρκέ.

Από την άλλη, οι Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Πάτρικ Μπάλντουιν ξεκίνησαν το Σάββατο να συμμετέχουν στις ομαδικές προπονήσεις 5 εναντίον 5 και βρίσκονται πλέον στη διάθεση του προπονητή, Σάσα Ομπράντοβιτς, για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις».