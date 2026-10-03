Ανακοίνωσε Τσιλιγγίρη ο Λεβαδειακός

Στην τελευταία του θερινή μεταγραφή προχώρησε ο Λεβαδειακός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη.

Πρόκειται για τον 26χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Απόστολο Τσιλιγγίρη.

Γεννημένος στις 6/9/2000 στην Ξάνθη, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ομώνυμη ομάδα της περιοχής.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Πανσερραϊκού, Ηλιούπολης, Διαγόρα Ρόδου, Ηροδότου και Ορφέα Ξάνθης. Τελευταίος σταθμός του ήταν η Κηφισιά, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!»