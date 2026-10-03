· Λεβαδειακός

Ανακοίνωσε Τσιλιγγίρη ο Λεβαδειακός

Ανακοίνωσε Τσιλιγγίρη ο Λεβαδειακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελευταία του θερινή μεταγραφή προχώρησε ο Λεβαδειακός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη.

Πρόκειται για τον 26χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Απόστολο Τσιλιγγίρη.

Γεννημένος στις 6/9/2000 στην Ξάνθη, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ομώνυμη ομάδα της περιοχής.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Πανσερραϊκού, Ηλιούπολης, Διαγόρα Ρόδου, Ηροδότου και Ορφέα Ξάνθης. Τελευταίος σταθμός του ήταν η Κηφισιά, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!»

COMMENTS
LATEST NEWS
17:37 GREEK BASKET LEAGUE

Τα highlights από το «διπλό» του ΠΑΟΚ στη Μύκονο (vid)

17:17 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Καρδίτσα - Άρης: Η εκτός έδρας δοκιμασία των «κιτρινόμαυρων» στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL

17:15 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88: Ο Όσμαν μίλησε στο τέλος και ο «Δικέφαλος» μπήκε με το «δεξί» στη GBL

17:05 SUPER LEAGUE 2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1: Ακόμα μία απώλεια για τα «λιοντάρια»-Σπουδαία εμφάνιση οι Θρακιώτες

17:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Με τερματοφύλακα έκπληξη στην Τούμπα ο Κλοπ

16:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Ντόρτμουντ ζήτησε από την Ελλάδα να βάλει... ψαλίδι στα λεπτά του Καρέτσα»

16:48 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Περιστέρι

16:44 EUROLEAGUE

Νίστρουπ: «Ίσως μάθω κάποια πράγματα από τον Ομπράντοβιτς – Να κάνουμε υπερήφανους τους φιλάθλους»

16:40 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet 2-2: Χωρίς νικητή το χορταστικό ντέρμπι της Θεσσαλίας (vids)

16:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε Τσιλιγγίρη ο Λεβαδειακός

16:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ – Μαρούσι: Με λίγο κόσμο η πρεμιέρα στη SUNEL Arena - Αδειο το πέταλο των οργανωμένων

16:18 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ Novibet: Δυναμικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος και ισοφάριση για τους «βυσσινί» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας