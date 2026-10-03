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Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88: Ο Όσμαν μίλησε στο τέλος και ο «Δικέφαλος» μπήκε με το «δεξί» στη GBL

Ο ΠΑΟΚ τα... χρειάστηκε στην πρεμιέρα του στη GBL κόντρα στη Μύκονο, με τον Τζέντι Όσμαν να μιλάει την κρίσιμη ώρα και να δίνει τη νίκη με 88-85 στον «Δικέφαλο του Βορρά» που ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88: Ο Όσμαν μίλησε στο τέλος και ο «Δικέφαλος» μπήκε με το «δεξί» στη GBL
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Την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ!

Σε μια ιδιαίτερη πρεμιέρα κόντρα στη Μύκονο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα από τις Κυκλάδες, επικρατώντας με 88-85 στο κλειστό της «Άνω Μεράς».

Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι δεν έθελξε ιδιαίτερα με την απόδοσή του και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, όμως χάρη στο επιθετικό ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο και το τρίποντο του κομβικού Τζέντι Όσμαν (18π.) 26'' δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, πήρε τη νίκη που χρειάζονταν και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα.

Συγκινητική ήταν η προσπάθεια της Μυκόνου αλλά και του Ζερμέιν Λοβ, που λίγο έλειψε να... πληγώσει την πρώην ομάδα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους (6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μύκονος μπήκε καλά στο παιχνίδι και πήρε τα ηνία με τα τρίποντα των Άπλμπι και Σκουλίδα, εκμεταλλευόμενη τα διαδοχικά λάθη του ΠΑΟΚ στο πρώτο πεντάλεπτο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι προχώρησε άμεσα σε αλλαγές, επιστρατεύοντας τους Χάντζινς, Αλεξάντερ και Όσμαν για να μαζέψει τη διαφορά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου διατήρησε τον υψηλό ρυθμό και στόχευσε κοντά στο καλάθι, τιμωρώντας τα κενά των φιλοξενούμενων στη ρακέτα. Ο Μήτρου-Λονγκ βρήκε ρυθμό στην επίθεση και μείωσε για το 37-32 του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ προσπέρασε για πρώτη φορά με τρίποντο του Όσμαν στα μέσα της τρίτης περιόδου, αλλά ο Λοβ απάντησε αμέσως με 5 σερί πόντους, μειώνοντας ξανά στον πόντο (53-55).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χάντζινς έδωσε πολύτιμες λύσεις με δύο απανωτά τρίποντα, την ώρα που οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια σε ένα αμφίρροπο φινάλε. Στις τελευταίες κρίσιμες κατοχές, ο Καλάθης ανέλαβε την οργάνωση του ΠΑΟΚ, με τη Μύκονο να μένει κοντά στο σκορ χάρη στα τρίποντα του Λοβ, ενώ ο Όσμαν 26'' δευτερόλεπτα πριν το τέλος ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 83-86. Το τελικό 85-88 έδωσε στον ΠΑΟΚ το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της χρονιάς στη GBL, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εκκινεί ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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