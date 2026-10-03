ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70: Εμφατική πρεμιέρα για την «Ένωση»

Η πρεμιέρα πάντα κρύβει παγίδες, ειδικά υπό τις συνθήκες που έγινε η αναμέτρηση, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» απέφυγαν κάθε εμπόδιο και μπήκε με… εμφατικό τρόπο στο νέο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κυριάρχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχτισε από νωρίς διαφορά και δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

Νόλεϊ, Πίνκνεϊ και Τζόζεφ οι πρωταγωνιστές

Για την ΑΕΚ, ο Νόλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ ο Πίνκνεϊ είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Τζόζεφ πρόσθεσε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, έχοντας σημαντική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.

Στα τελευταία λεπτά ο Σάκοτα έδωσε χρόνο και στον Χαρτώνα, ο οποίος δύο λεπτά πριν από το τέλος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη πέρασε στο παρκέ κι ο Γυμνόπουλος.

Από το 9-8 στην πρώτη διψήφια διαφορά

Η ΑΕΚ πήρε τα ηνία από τα πρώτα λεπτά, με τον Λαρεντζάκη να περνάει στο παρκέ στα μέσα της πρώτης περιόδου και να γράφει το 9-8. Ο Ερτέλ έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του και με δικό του καλάθι διαμόρφωσε το 14-12 στο 8'.

Ο Νόλεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο και με δικό του καλάθι διαμόρφωσε το 18-12, με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Το Μαρούσι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στην επίθεση και δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της «Ένωσης».

Στη δεύτερη περίοδο ο Σάκοτα δοκίμασε σχήμα με τρία γκαρντ, χρησιμοποιώντας τους Ερτέλ, Λαρεντζάκη και Λεκαβίτσιους. Ο Σάλας έδωσε λύσεις στο Μαρούσι κοντά στο καλάθι και μείωσε σε 25-20 στο 14', ενώ ο Μπάρτλεϊ πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι για το 27-22, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Ο Πίνκνεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, έχοντας 11 πόντους, με την ομάδα του Σάκοτα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 46-34.

Ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο και «καθάρισε» στο τέταρτο

Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα. Ο Φλιώνης και ο Τζόζεφ έδωσαν στην «Ένωση» προβάδισμα 10 πόντων για το 54-44 στο 24', ενώ οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τους αιφνιδιασμούς.

Μάλιστα, ο Τζόζεφ ολοκλήρωσε έναν υπέροχο αιφνιδιασμό με alley oop, γράφοντας το 60-46 και αναγκάζοντας τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 64-50.

Στην τελευταία περίοδο ο Λαρεντζάκης έδωσε εκ νέου ενέργεια στην ΑΕΚ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Με πέντε συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 69-52 στο 32', με την ομάδα του Σάκοτα να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο.

Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι αποτελεσματική και στις δύο πλευρές του παρκέ και έφτασε τελικά στην άνετη επικράτηση με 91-70, έπειτα κι από το τρίποντο του νεαρού Βασίλη Χαρτώνα, το οποίο πανηγυρίστηκε έντονα.

Η επόμενη υποχρέωση με τη Σάλον Βίλπας

Μετά την πρεμιέρα στη Stoiximan GBL, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει την Τετάρτη τη Σάλον Βίλπας για το BCL.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70.

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