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Μπενφίκα και Παυλίδης σε προχωρημένες συζητήσεις για νέο συμβόλαιο

Η Μπενφίκα θέλει να κρατήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη και ήδη έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, σύμφωνα με τη «Record».

Μπενφίκα και Παυλίδης σε προχωρημένες συζητήσεις για νέο συμβόλαιο
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Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Βαγγέλη Παυλίδη έχουν ικανοποιήσει απόλυτα τη Μπενφίκα, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις κινήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού.

Σύμφωνα με τη «Record», οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους της πορτογαλικής ομάδας και την πλευρά του ποδοσφαιριστή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο Παυλίδης δεσμεύεται με τη Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία και την αγωνιστική του εξέλιξη.

Οι επαφές των δύο πλευρών έχουν κινηθεί σε θετική κατεύθυνση και όλα δείχνουν πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συμφωνία. Ο 27χρονος επιθετικός βρίσκεται στη Μπενφίκα από το καλοκαίρι του 2024 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής της ομάδας.

Το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον αποσπάσει από τη Λισαβόνα.

Η Μπενφίκα θέλει πλέον να προλάβει οποιοδήποτε νέο μεταγραφικό ενδιαφέρον και να εξασφαλίσει την παραμονή του Έλληνα στράικερ για περισσότερα χρόνια. Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας καταγράψει 14 γκολ και 3 ασίστ σε 13 εμφανίσεις.

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