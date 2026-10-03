Waterpolo League: Άνετη νίκη με 20-10 επί του ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 20-10 του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Waterpolo League και έκανε το «δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και, μετά το αρχικό 2-1 του ΠΑΟΚ, απάντησαν με τέσσερα συνεχόμενα γκολ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 5-2.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας στο 7-3. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και μείωσε σε 6-7, όμως ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στο 8-6 του Παπανικολάου.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, το «τριφύλλι» ανέβασε σημαντικά την απόδοσή του και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Με τον Γκιουβέτση να ευστοχεί σε πέναλτι, η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά στο +6 (12-6). Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά του και έφτασε μέχρι το 16-8, περίπου πέντε λεπτά πριν από τη λήξη, με τον Γιώργο Νικολαΐδη.

Οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν χωρίς προβλήματα το τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης και έφτασαν τελικά στη νίκη με 20-10, πανηγυρίζοντας το δεύτερο τρίποντό τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Πλέον, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη στρέφει την προσοχή της στην Ευρώπη, καθώς την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 21:30 αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οκτάλεπτα: 2-5, 4-3, 1-4, 3-8.

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βέκρης, Προσινικλής, Μπιτσάκος 1, Γιλντίζ 1, Δερβίσης 2, Μπόμπος, Ντέλιτς 3, Κολόμβος 1, Μανθογιάννης, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Νικολαΐδης Γ. 3, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης Δ. 1, Γούντχεντ, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 4.