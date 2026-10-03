Καρδίτσα - Άρης 74-68: Οι Θεσσαλοί σόκαραν τους Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα

Ο Άρης δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τη φετινή του πορεία στη GBL, γνωρίζοντας την ήττα με 74-68 από την Καρδίτσα εκτός έδρας. Οι «κίτρινοι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 20-12 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Καρδίτσα αντέδρασε στη συνέχεια.

Με καλή περιφερειακή άμυνα και πίεση που οδήγησε τον Άρη σε λάθη, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στο ματς και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 35-35. Στο τρίτο δεκάλεπτο το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο, με καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρνει να πάρει σημαντική διαφορά. Η Καρδίτσα έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με 57-55.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί στις κρίσιμες κατοχές και κατάφεραν να ξεφύγουν με 74-66. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 74-68.

Ο Γκίκας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση για την Καρδίτσα, μετρώντας 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ το δίδυμο ΜακΡέι – Φράνσις ήταν καθοριστικό, καθώς σημείωσε 17 και 19 πόντους αντίστοιχα. Κομβική ήταν και η παρουσία του Σμιθ, ο οποίος πρόσθεσε 8 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 35-35, 57-55, 74-68 .