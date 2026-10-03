Γιοβάνοβιτς: «Καμία επαφή της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα - Πάντα έχουμε πίεση»

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League, με το ματς ουσιαστικά να τελειώνει και τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη Ντόρτμουντ και τα λεπτά του Καρέτσα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι πάντα υπάρχει πίεση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για την κούραση: «Σίγουρα τα τρία ματς είχαν επιβάρυνση και θα υπάρχει κούραση σε κάποιους παίκτες. Είμαστε μία ομάδα που έχει δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και τις συζητήσεις για τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πάνω σε αυτό θα βασιστούμε στην αυριανή σύνθεση».

Για το αν θα παίξει ρόλο η πίεση για το αποτέλεσμα: «Πάντα έχουμε πίεση είναι πολύ φυσιολογικό πριν από κάθε παιχνίδι. Όταν θες να έχεις αποτέλεσμα και εμφάνιση, η πίεση είναι πάντα λογική. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για Εθνική ομάδα. Το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου. Υπήρξαν πολλά πράγματα που έπαιξαν ρόλο. Το είπαμε με τους παίκτες και ελπίζω ότι θα έχουμε πιο ισορροπημένο ματς αύριο. Αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορούν να συμβούν. Σημαντικό να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβησαν και να κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβούν».

Για το αν η θέληση υπερνικά την κόπωση: «Σίγουρα ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται κυρίως από τα αποτελέσματα. Πάντα σκεφτόμαστε ότι έχουμε έναν σοβαρό αντίπαλο και μία νέα ομάδα, συγκριτικά με αυτή που παίξαμε. Ήταν πολύ καλοί με τη Σερβία. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, κέρδισαν πολύ εύκολα. Πολύ πιο φρέσκοι από μας».

Για το μεγάλο παράθυρο των Εθνικών αν βοηθάει και το αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: «Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα ματς σε 15 μέρες βοηθάει τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές παικτών. Οι άλλες Εθνικές όπως εμείς δημιουργεί μεγάλο θέμα. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ρίσκο για κάποιους παίκτες πριν τα σημαντικά παιχνίδια. Δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες Εθνικές. Όσον αφορά τον Καρέτσα δεν υπάρχει κανένα αίτημα. Νομίζω ότι είναι υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε για τα πάντα. Όλες οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα εξυπηρετικοί για το ενδιαφέρον μας. Εμείς ενημερώνουμε για τα δεδομένα του παίκτη και πριν και μετά το camp. Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ, όλες οι ομάδες. Παίρνει χωρίς λόγο το θέμα αυτό διάσταση. Ό,τι ισχύει για τον Καρέτσα ισχύει για όλους. Ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν ζήτησε ιδιαίτερη μεταχείριση από μας όσο είμαι προπονητής της Εθνικής. Δεν έχει λογική αυτό. Η διάθεση υπερβαίνει τα πάντα. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις με τις συζητήσεις μας και είναι κάτι φυσιολογικό. Ό,τι αποφάσεις παίρνω τις παίρνω με βάση την εικόνα και την επιβάρυνση».

Για το αν οι αντίπαλοι είναι πλέον πιο υποψιασμένοι: «Η Γερμανία είναι μία εξαιρετική ομάδα, δεν μας υποτίμησαν στο πρώτο παιχνίδι. Αν κερδίσουμε δεν είναι επειδή μας υποτίμησαν. Δεν μας υποτίμησε κανείς γιατί είναι διεθνή παιχνίδια. Περιμένω παρόμοια Γερμανία με το πρώτο παιχνίδι με εξαιρετική ποιότητα παικτών και πολλές αλλαγές. Πιο δύσκολο ματς στο κομμάτι physical. Είναι μία ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Ο κ. Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα πάνω στο στυλ του και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι και τακτικά. Παίζει διαφορετικά πλέον η Γερμανία. Παίρνει περισσότερα ρίσκα. Η Γερμανία γίνεται πιο σύγχρονη ανεξαρτήτου αποτελεσμάτων».