«Η Ντόρτμουντ ζήτησε από την Ελλάδα να βάλει... ψαλίδι στα λεπτά του Καρέτσα»

Η παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική Ελλάδας έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον 18χρονο μεσοεπιθετικό να έχει ξεκινήσει βασικός και στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης».

Ο νεαρός άσος αγωνίστηκε από την αρχή απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ στο παιχνίδι με τα «πάντσερ» παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η συνεχής παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ωστόσο, έχει προκαλέσει την προσοχή της Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά της Εθνικής, ζητώντας να υπάρξει διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του Καρέτσα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διεθνούς παραθύρου.

Στη Ντόρτμουντ φέρεται να υπάρχει προβληματισμός για το αγωνιστικό φορτίο που έχει συγκεντρώσει ο νεαρός ποδοσφαιριστής το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, οι Βεστφαλοί έχουν ακόμη νωπή την εικόνα από το περιστατικό στην πρεμιέρα του Champions League, όταν ο Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ έπειτα από αδιαθεσία.

Η γερμανική ομάδα θέλει ως εκ τούτου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση του 18χρονου, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί η επιστροφή στις υποχρεώσεις των συλλόγων και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.