Ελλάδα - Γερμανία: Με τερματοφύλακα έκπληξη στην Τούμπα ο Κλοπ

Με τέταρτο διαφορετικό τερματοφύλακα θα ξεκινήσει τη βασική του 11αδα σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις του Β΄Ομίλου της League Phase του Nations League ο Γιούργκεν Κλοπ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Kicker, ο ομοσπονδιακός τεχνικός σκέφτεται να ξεκινήσει βασικό τον Φιν Ντάμεν στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Ελλάδα (4/10-21:45).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης -που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο προπονητικό κέντρο στο Χέρτσογκενάουραχ, ο βασικός τερματοφύλακας της Άουγκσμπουργκ προπονήθηκε ξεχωριστά από τους , Γιόνας Ούρμπιγκ και Νόα Ατουμπόλου. Αυτό είχε λειτουργήσει ως ένδειξη για τη βασική ενδεκάδα του αγώνα της επόμενης ημέρας και σε προηγούμενα παιχνίδια επί εποχής Κλοπ.

Ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, που επέστρεψε στην ομάδα, υπερασπίστηκε την εστία κόντρα στην Ολλανδία (1-1), ενώ ο Αλεξάντερ Νίμπελ επιλέχθηκε για την πρώτη αναμέτρηση με την Ελλάδα (0-1) τρεις ημέρες αργότερα. Όταν η ομάδα πέτυχε τελικά την πρώτη της νίκη και κράτησε ανέπαφη την εστία της για πρώτη φορά σε επτά διεθνείς αγώνες απέναντι στη Σερβία (2-0) την Πέμπτη, κάτω από τα δοκάρια βρισκόταν ο πρωτοεμφανιζόμενος Ούρμπιγκ.

Τώρα, όπως όλα δείχνουν, έρχεται η σειρά του Ντάμεν· Είναι το μοναδικό μέλος της ομάδας των τερματοφυλάκων που έχει συμπεριληφθεί τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη αποστολή, καθώς και στην αποστολή για τους αγώνες και των τριών αναμετρήσεων του Nations League. Συνολικά, ο 28χρονος έχει ήδη καθίσει στον πάγκο σε έντεκα διεθνείς αγώνες της εθνικής ανδρών, ενώ ο Ατουμπόλου έκανε την αντίστοιχη εμφάνιση για πρώτη φορά στον αγώνα με τη Σερβία.

Τέσσερις αγώνες, τέσσερις τερματοφύλακες, η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν πριν από έξι χρόνια. Η τελευταία ανάλογη περίοδος καταγράφηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020, όταν τέσσερις διαφορετικοί τερματοφύλακες αγωνίστηκαν σε ολόκληρα παιχνίδια σε τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις της DFB. Οι τερματοφύλακες που συμμετείχαν τότε ήταν οι Μάνουελ Νόιερ, Τερ Στέγκεν, Κέβιν Τραπ και Μπερντ Λένο.

Ο Κλοπ είχε στη διάθεσή του και τους 23 παίκτες για την τελευταία προπόνηση. Η ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη. Ήδη από χθες (3/10) είναι γνωστό ότι ο Σερζ Γκνάμπρι δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα και έχει αποχωρήσει από την αποστολή.