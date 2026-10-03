China Open: Ακυρώθηκε το διπλό της Σάκκαρη με τη Μπαντόσα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν θα αγωνιστεί τελικά στο διπλό του China Open, καθώς η Πάουλα Μπαντόσα αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση. Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν προγραμματισμένο να αγωνιστεί την Κυριακή (04/10) μαζί με την Ισπανίδα, όμως τα δεδομένα άλλαξαν μετά το τελευταίο παιχνίδι της Μπαντόσα στο μονό.

Η Ισπανίδα αντιμετώπισε τη Γιελένα Οσταπένκο, από την οποία ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6(5), 7-5). Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και, προκειμένου να μην επιβαρύνει την κατάστασή της, αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο διπλό.

Έτσι, το δίδυμο Σάκκαρη-Μπαντόσα δεν θα κάνει την εμφάνισή του στο China Open και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα επικεντρωθεί πλέον αποκλειστικά στην πορεία της στο μονό.