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Κολοσσός: Έκανε εύκολη τη ζωή του και νίκησε με 91-75 τη Δόξα Λευκάδας στην πρεμιέρα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν στο Ελληνικό πρωτάθλημα ο Κολοσσός Ρόδου, επικρατώντας με άνεση της Δόξας Λευκάδας 

Κολοσσός: Έκανε εύκολη τη ζωή του και νίκησε με 91-75 τη Δόξα Λευκάδας στην πρεμιέρα
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Ξεκίνημα με το... δεξί έκανε ο Κολοσσός Ρόδου εντός έδρας απέναντι στη Δόξα Λευκάδας (91-75) ξεκινώντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στη φετινή Basket League.

Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον αγώνα καθώς προηγούνταν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είχαν σε εξαιρετική μέρα τους Ουίλιςκαι Μπαρνέτ που πέτυχαν 21 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Από τους ηττημένους, ο Ντέβιον Χάρμον ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, ενώ μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.

Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας του ήταν το εκρηκτικό ξεκίνημα του Κολοσσού που βρέθηκε να προηγείται με 17-2 στα πρώτα 5.5 λεπτά του αγώνα.

[389993] STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)
STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports

Ο Κολοσσός σούταρε εξαιρετικά από το τρίποντο καθ΄όλη τη διάρκεια του ματς βρίσκοντας συνεχώς λύσεις πίσω από τα 6.75 και έδειξε πως πολλοί αντίπαλοι θα δυσκολευτούν να «περάσουν από την έδρα του».

Συνεχίζοντας να σουτάρει με συνέπεια, ο Κολοσσός κατάφερε να αυξήσει ξανά την απόστασή του από την αντίπαλό του, φέρνοντας τη διαφορά στο +16 στα μέσα της τελευταίας περιόδου (82-66). Η Δόξα δεν μπόρεσε να βρεί απάντηση στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες να επανέλθει, και κάπως έτσι οι γηπεδούχοι πήραν άνετα την νίκη με 91-75.

[389993] STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)

Tα στιγμιότυπα του αγώνα:

Δεκάλεπτα: 24-13, 46-37, 67-57, 91-75

Οι διαιτητές: Πουρσανίδης, Καρπάνος, Ζιώγας

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ.

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