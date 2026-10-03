Φινλανδία - Αλβανία 2-1: Νικητής ο Κάιρινεν στη «μάχη» με τον Πήλιο - Έπιασαν κορυφή οι Σκανδιναβοί

Με ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λέο Βάλτα, η Φινλανδία του Κάαν Κάιρινεν επικράτησε με 2-1 της Αλβανίας του Σταύρου Πήλιου στο Ελσίνσκι για την 3η αγωνιστική της League C του Nations League.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Αλβανία, καθώς ο Μανάι μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, η ισορροπία του αγώνα άλλαξε άρδην στο 22', όταν ο 37χρονος τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Ετρίτ Μπερίσα, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Οι Σκανδιναβοί αξιοποίησαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και με δύο τέρματα του Λέο Βάλτα έκαναν την ανατροοπή, υποχρεώνοντας την Αλβανία στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Με αυτή τη νίκη, η Φινλανδία ανέβηκε μόνη στην κορυφή του 1ου ομίλου με 7 βαθμούς, αφήνοντας την Αλβανία στη 2η θέση με 6 βαθμούς.

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