Παπαθεοδώρου: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια γιατί έχουμε καλό γκρουπ παικτών»

Το Μαρούσι γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της Ένωσης, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο τεχνικός του Αμαρουσίου στάθηκε στις απουσίες βασικών γκαρντ της ομάδας του, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τις επιλογές του στην περιφέρεια και επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Όσα δήλωσε ο Παπαθεοδώρου:

«Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ από εμάς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η έλλειψη των γκαρντ μας, των βασικών μας παικτών, μας οδήγησε στο να χάσουμε την επαφή μας με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το ροτέισον ήταν πολύ μικρό για εμάς στην περιφέρεια. Η ΑΕΚ επέβαλλε τον ρυθμό της με τα γκαρντ που έχει και κατάφερε να κερδίσει δίκαια το παιχνίδι».

Για το αν τέτοιες ήττες μπορούν να πεισμώσουν την ομάδα:

«Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν, αλλά όλα τα παιχνίδια μετράνε. Είτε παίζεις εντός είτε εκτός κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και μετράει. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να είμαστε πιο σκληροί. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια γιατί έχουμε καλό γκρουπ παικτών».