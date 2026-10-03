Τσιμίκας: «Κερδίσαμε τον κόσμο - Θυμάμαι όταν παίζαμε με 1.000 άτομα στο ΟΑΚΑ»

Η Ελλάδα φιλοξενεί στο γήπεδο της Τούμπας τη Γερμανία (04/10, 21:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του ομίλου στη League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» στοχεύει στο να κρατήσει το αήττητο στο γκρουπ, με τον Κώστα Τσιμίκα να αναφέρεται μεταξύ άλλων στο επικείμενο παιχνίδι με τα «πάντσερ» στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο διεθνής μπακ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν το αήττητο δίνει ψυχολογικό «boost»: «Σαφώς μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο για τα επόμενα ματς. Μία χαρά και αισιοδοξία για τον τρόπο που κάνουμε άμυνα. Θα είναι κλειδί για το ματς. Οι Γερμανοί θα είναι πιο έτοιμοι τώρα και πρέπει να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Εμείς θα είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι να κερδίσουμε ξανά».

Για το πόσο σημαντική είναι η επιστροφή του σε ένα γεμάτο στάδιο της Β. Ελλάδος: «Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο στην Ελλάδα. Είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε εδώ. Ο κόσμος μας αγκάλιασε στο προηγούμενο παιχνίδι, το είδαμε από την αρχή. Ήταν πάντα εκεί να δώσει το έξτρα κίνητρο. Για εμάς είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε μαζί. Σαν παιδί της Β. Ελλάδος είμαι πολύ χαρούμενος να παίζω στα μέρη μου».

Για το αν νιώθουν ότι μετά τα τρία ματς τους βοήθησαν τα μεγάλα παιχνίδια: «100%. Νομίζω ότι όπως είχε πει και ο κόουτς είναι σημαντικά αυτά τα ματς να δείξουμε την αξία μας σαν χώρα και σαν παίκτες. Είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από μας θέλει να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση. Όπως κάναμε τόσο καιρό, δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Μας βοήθησαν αυτά τα ματς, αλλά πιο σημαντικά ήταν τα προηγούμενα. Ένα ένα τα σκαλοπάτια για να φτάσουμε εδώ έτοιμοι σαν ομάδα».

Για την κούραση: «Αρχικά η θέληση είναι πάνω από την κόπωση για όλους. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε πόσο πολύ το θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει μία μικρή κόπωση μετά από τρία σερί 90λεπτα. Για αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια για να παίζουμε ανά δύο μέρες. Κοιμόμαστε και τρώμε καλά, πολύ μασάζ και όλα είναι ωραία».

Για το πως νιώθει που όλοι οι Έλληνες περιμένουν να δουν την Εθνική: «Είναι πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. θυμάμαι όταν παίζαμε με 1.000 άτομα στο Λιχτενστάιν στο ΟΑΚΑ. Το κερδίσαμε αυτό σαν ομάδα με τον τρόπο που παίζουμε. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Ακόμα και στη Γερμανία πολλοί Έλληνες έδειξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Ήταν πιο... μπλε το γήπεδο. Μας δίνει έξτρα κίνητρο και ο καθένας από μας θέλει το κάτι παραπάνω».

Για τη Γερμανία: «Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Πιο δύσκολο από το πρώτο. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς. Είναι καλό και κακό ταυτόχρονα. Είναι 22 νέοι παίκτες, δεν έχουν παίξει πολύ μαζί. Εμείς είμαστε έτοιμοι ανεξαρτήτου αντιπάλου, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, πριν επιστρέψουμε στις ομάδες μας. Θέλουμε να τελειώσει το break με χαμόγελα».

Για τον Γιούργκεν Κλοπ: «Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Όλοι οι παίκτες της Γερμανίας είναι ταλαντούχοι και καλοί. Ο καλός μου φίλος ο Βιρτζ για παράδειγμα, αυτό είναι το επίπεδο τους. Δουλέψαμε με τον Κλοπ τέσσερα χρόνια. Έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Κερδίσαμε πολλά μαζί, πανηγυρίσαμε μαζί και κρατάω μόνο τα καλά. Είμαι χαρούμενος που θα τον ξαναδώ. Είναι ευχαρίστησή μου».