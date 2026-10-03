Προμηθέας - Περιστέρι 88-94: Νίκη και κόντρα στη διαιτησία και ξεκίνημα με το... δεξί

Μπορεί ο Προμηθέας να βάρεσε 25 βολές στο ημίχρονο κόντρα στο Περιστέρι και συνολικά 48(!) έναντι 21, ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πέρασε από την Πάτρα με 88-94 κι έκανε ιδανική πρεμιέρα στην GBL.

Ο Νίκολς ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τον Προμηθέα, ο Κουλμπόκα είχε 18 πόντους, ενώ ο Έβανς πρόσθεσε 17.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα και κατάφεραν από νωρίς να δημιουργήσουν διαφορά, έχοντας ως βασικό πρωταγωνιστή τον Κουλμπόκα. Ο Προμηθέας έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10, βάζοντας δύσκολα στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου, οι οποίοι δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην πρεμιέρα.

Το Περιστέρι, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Με τον Τάι Νίκολς να δίνει λύσεις στην επίθεση και τον Νικολαΐδη να έχει θετική παρουσία, η ομάδα των δυτικών προαστίων άρχισε σταδιακά να ψαλιδίζει τη διαφορά. Στο ημίχρονο ο Προμηθέας παρέμενε μπροστά με 48-42, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν πλέον επιστρέψει για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στην τέταρτη περίοδο. Το Περιστέρι μπήκε αποφασισμένο και με ένα επιμέρους 10-2 πέρασε μπροστά με 78-73 στο 35'. Ο Προμηθέας, όμως, παρέμεινε στο ματς και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε φινάλε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 88-88 μόλις 30'' πριν από τη λήξη.

Εκεί ανέλαβε δράση ο Νίκολς. Ο Αμερικανός πήρε την επίθεση πάνω του και με λέι απ στα τελευταία δευτερόλεπτα έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι με 90-88, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94.

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