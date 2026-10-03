Κροατία - Αγγλία: Με όμορφο πλασέ ο Χάρι Κέιν ανοίγει το σκορ - Βίντεο

Φουριόζα ξεκίνησε η Αγγλία την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κροατία για την 3η αγωνιστική του Γ΄ομίλου της League A του Nations League, ανοίγοντας το σκορ από το 8ο κιόλας λεπτό.

Συνήθης ύποπτος ήταν ο αρχηγός και πρώτος σκόρερ των Άγγλων, Χάρι Κέιν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κάθετη πάσα του Μπέλιγχαμ και με πλασέ εντός περιοχής άνοιξε το σκορ.

Αυτό ήταν το 10ο γκολ του Χάρι Κέιν σε 12 αγώνες με την φανέλα των «Τριών Λιονταριών» το 2026.