Ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες ήταν αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε την αναμέτρηση «ροντέο», μετά τη νίκη της Ένωσης με 3-2, χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 92ο λεπτό.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της ΑΕΚ υπογράμμισε πως η εξέλιξη του αγώνα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όπως εξήγησε, οι πολλές φάσεις που δημιουργήθηκαν εκατέρωθεν έκαναν το παιχνίδι απολαυστικό για όσους το παρακολούθησαν από την εξέδρα, σε αντίθεση με τον ίδιο, που λόγω της τιμωρίας του το είδε με την οπτική του προπονητή.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην αναβολή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνοντας την προτίμησή του να διεξάγονται κανονικά τα παιχνίδια. Παράλληλα, αναγνώρισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χρήση ενός δικαιώματος που προβλέπεται από τον κανονισμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Καλησπέρα σε όλους. Πολύ σημαντικό τρίποντο για εμάς απέναντι σε έναν ανταγωνιστή μας, τον οποίο αφήσαμε τέσσερις πόντους πίσω, ενώ έχουμε κι ένα ματς λιγότερο. Συνεχίζεται ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους που, υπό αυτές τις συνθήκες που είναι απαγορευτικές, γέμισαν την έδρα μας. Ήμουν μαζί τους, δίπλα τους. Κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί να μην είμαι στον πάγκο.

Πολύ σημαντική νίκη με 3-2. Δύσκολο να κάνουμε σχολιασμό. Είναι ροντέο το ματς. Θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι 4-2, 1-3, οτιδήποτε. Αξίζαμε τη νίκη, έστω και με δόση τύχης. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Έχουμε μπροστά μας το ματς Κυπέλλου σε τρεις μέρες. Μετά δεν έχουμε το ματς με τον Ολυμπιακό, οπότε έχουμε χρόνο να ετοιμάσουμε το ματς με τη Γαλατασαράι».

Για το πώς ένιωσε βλέποντας την ομάδα του μακριά από τον πάγκο: «Είναι πολύ άσχημο. Η φυσική θέση του προπονητή είναι στον πάγκο. Αν και έχουν περάσει αρκετές μέρες από την αποβολή, ακόμα δεν έχω καταλάβει τον λόγο. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία να είμαι στις εξέδρες, γύρω από φιλάθλους της ΑΕΚ».

Για όσα δεν του άρεσαν στο παιχνίδι της ΑΕΚ: «Δεν ήθελα να μιλήσω τόσο, γιατί κερδίσαμε το ματς, το κερδίσαμε στο φινάλε, τα συναισθήματα είναι έντονα. Πολλά στοιχεία δεν με ικανοποίησαν. Το ματς ήταν ροντέο, σαν να παίζουν παιδιά σε αυλή σχολείου. Για τους φιλάθλους ήταν ωραίο να το βλέπεις, αλλά σαν προπονητής υπήρχαν αρκετά που δεν μου άρεσαν. Πολλές τελικές για τις δύο ομάδες. Δεν ήταν η καλύτερή μας απόδοση. Το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, τίποτα άλλο.

Είμαστε μετά από ματς Τσάμπιονς Λιγκ κι αν έπρεπε να διαλέξω ένα στοιχείο, είναι το ότι μετά το 2-0, εντός έδρας, δεν είχαμε σοβαρή προσέγγιση στο ματς. Δεν μας συμβαίνει συχνά. Είναι απαράδεκτο για σοβαρές ομάδες και δεν μου άρεσε».

Για την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ξέρετε τη γνώμη μου. Ποτέ δεν θέλω να αναβάλλονται παιχνίδια. Η ομάδα μου είναι πάντα έτοιμη να αγωνιστεί. Αυτός είναι ο κανονισμός, έκανε χρήση του δικαιώματος η αντίπαλη ομάδα. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε.

Όσον αφορά την ημερομηνία, δεν ξέρουμε πότε θα οριστεί. Πριν από αυτό, όμως, έχουμε πολλά σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε τον Αστέρα, την προετοιμασία για τη Γαλατασαράι, τον Βόλο κ.λπ. Αναμένουμε την ημερομηνία όταν οριστεί το ματς».