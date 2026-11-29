Ο Ηλίας Κυριακίδης – λόγω της τιμωρίας του Νίκολιτς – σχολίασε τα όσα έγιναν στο συναρπαστικό ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, με τη νίκη στο τέλος για την Ένωση. Ο συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού, ξεκαθάρισε πως δεν έπρεπε να φτάσει σε εκείνο το σημείο το ματς, αφού οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν 2-0.

Αναλυτικά:

«Δεν έπρεπε να το επιστρέψουμε αυτό. Ήταν ανοιχτό το ματς. Ήμασταν μπροστά με 2-0 και είχαμε ευκαιρίες. Δεν έπρεπε να επιτρέψουμε να είναι τόσο ανοιχτό το ματς. Σε μία τέτοια σειρά αγώνων με ντέρμπι, παιχνίδια για το Champions League και το κύπελλο που έρχεται, είναι πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί. Σημαντικό και έχουμε έναν λόγο παραπάνω για τη νίκη για τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο παρά τις καιρικές συνθήκες και για τον Νίκολιτς που δεν ήταν στον πάγκο. Συγχαρητήρια στους παίκτες»