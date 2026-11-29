Ανησυχία επικρατεί στην Ντόρτμουντ και στην Εθνική Ελλάδας για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν μπόρεσε να συνεχίσει μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο δεξί γόνατο από τον Φακούντο Μεντίνα.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, επικαλούμενα πληροφορίες του πρακτορείου SID, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας έντονες ενοχλήσεις. Την ίδια αναφορά έκανε και το NTV, σημειώνοντας πως ο διαιτητής δεν καταλόγισε παράβαση στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Καρέτσας αντικαταστάθηκε στο 39ο λεπτό από τον Φάμπιο Σίλβα, αδυνατώντας να συνεχίσει την αναμέτρηση, την οποία η Ντόρτμουντ έχασε με 2-1. Ο τραυματισμός του προκαλεί επιπλέον προβληματισμό, καθώς είχε ήδη ταλαιπωρηθεί φέτος από πρόβλημα σε σύνδεσμο του ποδιού και ζητήματα με το κυκλοφορικό σύστημα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Μπορούσια για τη φύση και τη σοβαρότητα του νέου τραυματισμού. Η ιατρική αξιολόγηση θα καθορίσει το διάστημα απουσίας του, με την αγωνία να είναι έντονη τόσο στη γερμανική ομάδα όσο και στο ελληνικό στρατόπεδο.