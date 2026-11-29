Ένα συναρπαστικό ντέρμπι με τέσσερα γκολ, σημαντικές ευκαιρίες και αρκετή ένταση φιλοξένησε το «Έμιρεϊτς», με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να μένουν στο 2-2 για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» διατήρησαν την πρωτιά με 29 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ανέβηκε στους 23 και στη δεύτερη θέση.

Το παιχνίδι είχε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και συμμετείχε στη δημιουργία της ισοφάρισης της Άρσεναλ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο 58ο λεπτό, έχοντας προηγουμένως βγάλει εξαιρετική σέντρα για το 1-1.

Η Σίτι προηγήθηκε στο 34' με τον Χάλαντ, έπειτα από δημιουργία του Γκβάρντιολ, όμως έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι απάντησαν. Ο Τζόλης σέντραρε ιδανικά από αριστερά, ο Μερίνο έστρωσε με κεφαλιά στον Χάβερτς και εκείνος έφερε το ματς στα ίσα. Στο 48', ο Έντσο Φερνάντες έδωσε ξανά προβάδισμα στους «πολίτες», μετά από πάσα του Μπουαντί.

Η Άρσεναλ ανέβασε την πίεσή της, με τον Γιόκερες να αγγίζει δύο φορές την ισοφάριση και να έχει δοκάρι στο 63'. Τελικά, στο 83ο λεπτό, ο Τίμπερ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Ντοναρούμα να απομακρύνει την μπάλα μετά από κόρνερ του Έζε και διαμόρφωσε το 2-2. Η Σίτι διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ του Γκάμπριελ στον τερματοφύλακά της, ενώ εξετάστηκε και πιθανό χέρι του σκόρερ, χωρίς να αλλάξει η απόφαση.

Οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων συνεχίστηκαν και στην τελευταία φάση, όταν ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Γκιόκερες μέσα στην περιοχή. Το VAR εξέτασε την περίπτωση, αλλά δεν καταλογίστηκε παράβαση. Έτσι, το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τη Μάντσεστερ Σίτι να συμπληρώνει πέντε διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη.