Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Χορταστικό ντέρμπι στο Έμιρεϊτς, κράτησαν το +6 οι Λονδρέζοι
Με τον Χρήστο Τζόλη να έχει καθοριστική συμμετοχή στο πρώτο γκολ της, η Άρσεναλ επέστρεψε δύο φορές στο ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.
Ένα συναρπαστικό ντέρμπι με τέσσερα γκολ, σημαντικές ευκαιρίες και αρκετή ένταση φιλοξένησε το «Έμιρεϊτς», με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να μένουν στο 2-2 για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» διατήρησαν την πρωτιά με 29 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ανέβηκε στους 23 και στη δεύτερη θέση.
Το παιχνίδι είχε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα και συμμετείχε στη δημιουργία της ισοφάρισης της Άρσεναλ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο 58ο λεπτό, έχοντας προηγουμένως βγάλει εξαιρετική σέντρα για το 1-1.
Η Σίτι προηγήθηκε στο 34' με τον Χάλαντ, έπειτα από δημιουργία του Γκβάρντιολ, όμως έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι απάντησαν. Ο Τζόλης σέντραρε ιδανικά από αριστερά, ο Μερίνο έστρωσε με κεφαλιά στον Χάβερτς και εκείνος έφερε το ματς στα ίσα. Στο 48', ο Έντσο Φερνάντες έδωσε ξανά προβάδισμα στους «πολίτες», μετά από πάσα του Μπουαντί.
Η Άρσεναλ ανέβασε την πίεσή της, με τον Γιόκερες να αγγίζει δύο φορές την ισοφάριση και να έχει δοκάρι στο 63'. Τελικά, στο 83ο λεπτό, ο Τίμπερ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Ντοναρούμα να απομακρύνει την μπάλα μετά από κόρνερ του Έζε και διαμόρφωσε το 2-2. Η Σίτι διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ του Γκάμπριελ στον τερματοφύλακά της, ενώ εξετάστηκε και πιθανό χέρι του σκόρερ, χωρίς να αλλάξει η απόφαση.
Οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων συνεχίστηκαν και στην τελευταία φάση, όταν ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Γκιόκερες μέσα στην περιοχή. Το VAR εξέτασε την περίπτωση, αλλά δεν καταλογίστηκε παράβαση. Έτσι, το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τη Μάντσεστερ Σίτι να συμπληρώνει πέντε διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη.