Την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό γνώρισε ο Άρης στο «Κλ. Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν παρ' όλα αυτά εντός πρώτης πεντάδας στο πρωτάθλημα.

Αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «κίτρινων», Μιχάλης Γρηγορίου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΝΟVA και μεταξύ άλλων στάθηκε στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του αντιπάλου, που έκριναν την αναμέτρηση, ενώ αναφέρθηκε και στη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα του στη δημιουργία ευκαιριών απέναντι στους «ερυθρόλευκους», παρά τις προϋποθέσεις που κατάφερε να δημιουργήσει.

Aναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της NOVA:

Για τους λόγους που ήρθε η ήττα για τον Άρη: «Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού, έκρινε το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και αρκετά δυνατό. Παρότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, από ένα σημείο και μετά δεν κάναμε κάτι σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Μοιραία γνωρίσαμε μια ήττα η οποία μας ενοχλεί».

Για τις ελάχιστες τελικές της ομάδας του: «Δεν είναι εύκολα απέναντι στον Ολυμπιακό να δημιουργείς όπως με τις υπόλοιπες ομάδες. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, μπήκαμε στην περιοχή αλλά δεν είναι εύκολο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες».