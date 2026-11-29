Την απογοήτευσή του για την αποτυχία της Εθνικής Ελλάδας να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο εξέφρασε ο Κώστας Παπανικολάου, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ένα «γερό χαστούκι» για την ομάδα.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» αναφέρθηκε στην απώλεια συγκέντρωσης που παρουσίασε η Εθνική στο τρίτο δεκάλεπτο, επισημαίνοντας πως εκείνο το διάστημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παρά την απογοήτευση για τον αποκλεισμό, ο Παπανικολάου έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη νέα γενιά και την πεποίθησή του ότι μπορεί να οδηγήσει ξανά την Εθνική εκεί όπου της αξίζει να βρίσκεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπανικολάου

«Δεχτήκαμε ένα γερό χαστούκι σήμερα, μείναμε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα που έπαιξε με πολλή ενέργεια. Δεδομένων των συνθηκών προσπαθήσαμε, βάλαμε τα κορμιά μας, αλλά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο τρίτο δεκάλεπτο και η Ισπανία πήρε μια διαφορά. Κάναμε προσπάθεια αλλά δεν ήταν αρκετό.

Δεν είναι ωραίο να χάνεις μια μεγάλη διοργάνωση, δεν το θέλαμε, είναι κακό σίγουρα, αλλά πιστεύω πως έρχονται κάποια παιδιά από πίσω που θα έχουν την ευκαιρία τους. Πιστεύω πως θα βρουν τον τρόπο και θα ξαναφέρουν την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Είναι σκληρό να αφήνεις αυτή την κατάσταση πίσω για τη νεότερη γενιά».