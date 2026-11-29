Την έβδομη νίκη του στα τελευταία οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» χάρις τη doppietta του Ζότα Σίλβα επικράτησαν με 2-0 του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για την 12η αγωνιστική της Super League.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναφέρθηκε στην ομαδική προσπάθεια που έφερε το τρίποντο, στη δύσκολη εβδομάδα που προηγήθηκε μετά την αναμέτρηση με τη Μίλαν, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που διανύει ο ίδιος, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου, κυρίως γιατί προερχόμασταν από μία απαιτητική και σκληρή εβδομάδα. Παίξαμε με αντίπαλο τη Μίλαν και όχι επειδή χάσαμε, αλλά επειδή γενικότερα το ματς αυτό απαιτούσε αρκετή ενέργεια και πολλές δυνάμεις από εμάς, κληθήκαμε να παίξουμε τώρα σ’ ένα γήπεδο στο οποίο πάντα δυσκολευόμαστε. Δεν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός τα τρία προηγούμενα χρόνια εδώ. Οπότε ξέραμε ότι το ματς αυτό θα ήταν δύσκολο, ενώ είχαμε αρκετές ελλείψεις. Κάναμε rotation στην ενδεκάδα μας, με πολλές αλλαγές, αλλά όσοι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να βοηθήσουν το έκαναν με αποτελεσματικό τρόπο».

Για το πόσο σημαντικό είναι να έχεις την αποτελεσματικότητα του Σίλβα και την ποιότητα του Φορτούνη: «Η δουλειά που έκλαναν τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σημαντική, ήταν δύσκολη εβδομάδα, καταναλώσαμε δυνάμεις στο ματς με τη Μίλαν. Κάναμε ομαδική προσπάθεια, δώσαμε ό,τι είχαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για την ιδιαίτερη περίοδο μετά την απώλεια του πατέρα του: «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, δεν μπόρεσα να φύγω να τον αποχαιρετήσω. Νιώθω πως βρίσκομαι σε μία καινούργια οικογένεια, νιώθω ευγνωμοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, με έκαναν να νιώσω παρηγοριά».