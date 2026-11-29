Τη μεγάλη του στενοχώρια για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο εξέφρασε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μετά την ήττα από την Ισπανία με 83-74. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της προσπάθειας της «γαλανόλευκης», ωστόσο έστειλε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Ο διεθνής άσος στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια όλων των παικτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εθνικής ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για κάθε αθλητή η παρουσία και η προσφορά με το εθνόσημο. Παρά τις δυσκολίες και το αρνητικό αποτέλεσμα, αναγνώρισε τη διάθεση και την προσπάθεια όσων συμμετείχαν στην πορεία της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, όλοι μας. Το μόνο που μου δίνει λίγη χαρά, είναι πως κάποια παιδιά ήρθαν με ειδοποίηση μιας μέρας για να βοηθήσουν την εθνική και έδωσαν ό,τι είχαν. Η Εθνική ομάδα είναι η δική μας ομάδα, όλων μας. Όλα τα παιδιά που ήρθαμε εδώ, παλέψαμε. Είναι δύσκολα τα παράθυρα, πρώτη φορά έπαιξα μέσα στη σεζόν.

Εγώ βλέπω το μέλλον μια χαρά, υπάρχουν παιδιά στα κολέγια, ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ. Θα πρέπει όλοι να αγαπάμε την Εθνική. Ο Γιάννης είπε ότι όταν προκριθούμε θα είναι πάντα εκεί. Το να είσαι εδώ είναι κάτι σπουδαίο, ασχέτως πώς νιώθες, παικτικά, σωματικά, το κεφάλι σου, το μυαλό σου… Πρέπει να είσαι στην Εθνική. Ό,τι μου ζητηθεί θα είμαι εδώ. Αν δεν μου ζητηθεί, θα πάω σαν θεατής».