Στη δύσκολη επόμενη ημέρα της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα από την Ισπανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα δύσκολη για την ομάδα, ωστόσο αναγνώρισε την προσπάθεια των διεθνών, τονίζοντας πως αγωνίστηκαν με περηφάνια.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Εκτός από το τέταρτο δεκάλεπτο, για το οποίο είχαμε συζητήσει στα αποδυτήρια ότι θα μπαίναμε στο δεύτερο ημίχρονο καλύτεροι και πιο έτοιμοι, γιατί γνωρίζαμε ότι θα μας πιέσουν, δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε την μπάλα. Πέτυχαν κάποια πολύ σημαντικά τρίποντα στο πρώτο διάστημα, τα οποία τους έδωσαν αυτοπεποίθηση.

Στη συνέχεια, συνολικά, παλέψαμε σκληρά. Όλοι πάλεψαν σκληρά και παίξαμε με περηφάνια. Ξέρετε, είναι μία δύσκολη μέρα για εμάς, αλλά στη ζωή υπάρχουν πάντα τα πάνω και τα κάτω. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε μπροστά».